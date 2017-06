Apenas uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) atenderá crianças durante a tarde desta sexta-feira (9), segundo a escala médica divulgada pela Secretaria Municipal de Saúde Pública (Sesau).

Com um total de 45 pediatras, apenas a unidade Coronel Antonino contará com atendimento infantil durante a tarde de hoje. Já no período noturno, segundo a escala, seis unidades passarão a ter atendimento pediátrico.

Confira a escala médica completa: