Devido ao protesto dos acadêmicos do Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS) em Nova Andradina o Governo do Estado de Mato Grosso do Sul emitiu uma nota esclarecendo que está impedido, por decisão judicial, de executar a obra de pavimentação da rodovia MS-473.

Na nota o governo justifica que a rodovia é alvo de inquérito civil instaurado pelo Ministério Público Estadual (MPE), em meados de 2016, para apuração de supostos crimes contra a gestão estadual anterior por desvios de recursos na execução de obras.

A Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos (Agesul) aguarda a conclusão de perícias técnicas que farão parte do inquérito para licitar a pavimentação da rodovia. Um dos trechos previstos no projeto, de 23 km, atenderá diretamente a comunidade acadêmica do campus do IFMS.

A Agesul ainda informou que já existe processo administrativo desde 2016 para licitação e execução da obra. Sensível à questão e às reivindicações dos alunos do IFMS, o estado enviou diversos expedientes ao MPE e ao Judiciário, questionando quanto a celeridade na realização da perícia, sem a qual, conforme justificativa, não será possível deflagrar o processo licitatória da obra.