“Apesar dos problemas, ‘Natal Premiado’ valeu a pena” diz Zamlutti

O presidente da Federação das Associações Comerciais de MS (Faems), Alfredo Zanlutti Junior, afirmou que, apesar das dificuldades, a promoção "Natal Premiado Faems" deve se repetir esse ano em três ocasiões: Dias das Mães, Dia das Crianças e Natal.

Zamlutti queixou-se de inúmeros compromissos não cumpridos e que fizeram com que a ação tivesse alguns desembolsos que não estavam programados.

Sobre a promoção

A promoção “Natal Premiado” foi desenvolvida pela Faems com associações comerciais do Estado e teve adesão de 30 municípios.

Foram sorteados 20 automóveis VW Up zero quilômetro, 720 vales-compras no valor de R$ 500,00, 20 barras de ouro, 50 vales-compra de R$ 1 mil reais e 10 viagens, totalizando mais de R$ 1 milhão em prêmios.