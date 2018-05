Aplicativo ajudará deficientes visuais a pegar ônibus em Campo Grande

O aplicativo “Todos no Ônibus” ajudará os deficientes visuais, ou com baixa visão a utilizar o transporte público de Campo Grande.

Todas as 189 linhas de ônibus estarão disponíveis para receber os usuários com o uso do aplicativo. Para usar o aplicativo é preciso baixá-lo na loja do Google, mas primeiro tem que estar cadastrado no Consórcio Guaicurus.

O diretor presidente da Agência Municipal de Tecnologia da Informação e Inovação Paulo Fernando Cardoso explica que dentro do cronograma que a Agetec gerenciou foi feita orientações às pessoas com deficiência visual e com baixa visão para se habilitarem para baixar o aplicativo.

“Isso acontece porque o motorista saberá na hora o nome do usuário, vai haver uma troca de informações entre os dois. Mais pra frente isso será aberto para outras pessoas utilizarem também, como, por exemplo, idosos e cadeirantes”.

Com o uso de um tablet, ou do celular, o usuário vai solicitar a linha e o motorista será avisado por um aviso sonoro. O motorista terá o registro do ponto onde estará o usuário e, ao chegar ao local, o mesmo irá chamar o passageiro pelo nome. É um conjunto de soluções que alia tecnologia, conectividade e ação humana.

O aplicativo foi lançado na manhã desta sexta-feira (11) e, de imediato, 523 pessoas estão se deslocando de ônibus com o auxílio do programa.