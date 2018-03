Aplicativo de segurança feminina será lançado em Campo Grande

Purelas vai mostrar as rotas e os caminhos seguros para os usuários

Com o intuito de fornecer mais segurança às mulheres, um aplicativo está sendo desenvolvido e será lançado em Agosto deste ano em Campo Grande. “Purelas” vai mostrar aos usuários as rotas e os caminhos mais seguros para que eles cheguem bem, ao destino desejado. Moderna, a ferramenta ainda permitirá a pessoa acionar outra, de sua confiança, por meio de um botão alerta, em caso de emergência.

“O app tem ferramentas básicas de segurança, vai mostras os caminhos mais perigosos, o que está acontecendo pela região, e vai emitir também um botão de alerta para o usuário acionar outra pessoa de sua confiança. É a comunidade que vai dar esse suporte e ampliar a nossa segurança”, contou a produtora cultural, e uma das organizadoras do programa Nadja Mitidiero.

De acordo com ela, a ferramenta vai permitir o uso tanto de mulheres quanto de homens e ainda terá a opção da pessoa relatar algum momento difícil que passou, para que os outros usuários não passem pela mesma situação.

“Isso vai dar mais chance também para que os criminosos e mal-intencionados sejam presos. Isso porque, caso o usuário seja assaltado, no app, ele poderá falar onde foi o fato, como era a pessoa, como reagiu à situação. Isso vai ajudar na hora do reconhecimento”, disse.

Apesar de o lançamento oficial estar programado para o segundo semestre de 2018, a ferramenta já pode ser baixada no celular, contudo, devido ao desenvolvimento do projeto, ele não funcionará como deve.

“O trabalho está sendo realizado de forma voluntária, mas para o melhor funcionamento, vamos precisar de recurso, por isso, lançamos a campanha ‘todos purelas’, no qual o interessado pode entrar na plataforma police e apoiar o projeto. Lá terá as diversas formas de como a pessoa poderá contribuir, com a contrapartida que ela quiser”, explicou.