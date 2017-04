Aplicativo de transporte de passageiro não terá limite de veículos

A decisão foi tomada durante reunião da comissão de regulamentação do serviço

A quantidade de veículos disponíveis em serviços de transporte com aplicativos não será limitada em Campo Grande. Esta foi a decisão, por meio de votação, da comissão de regulamentação dos serviços com aplicativos de transportes de passageiros realizada nesta quarta-feira (12).

Marquinhos Trad (PSD) destacou a importância da comissão. “Estamos fazendo mais uma reunião de forma democrática e que todos tenham a palavra, fiquem satisfeitos e possam prestar um serviço para os usuários de transporte individual com serviços de qualidade”.

Para o procurador jurídico, Alexandre Santana, é dever da Prefeitura zelar pela segurança dos usuários e motoristas. “Nós estamos conduzindo a formulação do decreto com a participação de todas as partes”.

O vereador e presidente da Comissão de Transportes e Trânsito, Júnior Longo, ressaltou a necessidade da regulamentação do transporte individual de passageiros. “Estamos discutindo todos os itens para formular um decreto que favoreça todas as partes, usuários e transportadores”.

A comissão é formada por vereadores, representantes dos taxistas, mototaxistas e representante dos aplicativos, na qual todos se pronunciaram, após votação ficou decidido com oito votos favoráveis e cinco votos contra para a não limitação da utilização de veículos com aplicativos em Campo Grande.