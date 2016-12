Aplicativo promove “amigo secreto” online via celular

Para as festas de final de ano, o aplicativo Collect, criado recentemente no Brasil para gestão de presença em eventos com pagamento de cotas. Os usuários do aplicativo podem gerenciar as brincadeiras escolhendo data, local, horário e valor mínimo do presente.

Para convidar os amigos, basta que eles estejam cadastrados no celular do organizador do evento. Quem não tem o aplicativo instalado recebe um SMS indicando o caminho para baixar. Após a confirmação de participação, o sorteio é realizado e cada membro do grupo pode sinalizar para o seu amigo secreto quais as preferências de presente. O aplicativo ainda manda alertas 24 horas e 2 horas antes da data combinada, lembrando do evento. E caso algum participante desista, é feito um novo sorteio.

O amigo secreto do Collect é grátis para até 35 participantes. Quando o grupo supera esse número, o custo é de R$ 0,25 por participante. “As principais características da função amigo secreto são a conectividade, a praticidade, a segurança e a integração. E agrega funcionalidades únicas, como a integração com aplicativos de GPS para facilitar a chegada ao local da festa”, explica Miguel Andrade, da M2D Business, fundador do Collect.

O Collect foi lançado em 2016. É o primeiro aplicativo do país criado para a gestão de presença e controle de acesso em eventos e o único do mundo que permite a divisão de orçamento, por meio da coleta de cotas de participação recolhidas no momento da confirmação de presença. O aplicativo é ideal para eventos de vários portes: comemorações em família ou em turma, reuniões de condomínio, amigo secreto, confraternizações, casamentos e eventos corporativos, entre outros. Em caso de pagamento de cotas, toda a segurança da transação financeira é garantida pelo meio de pagamento PayPal.

O negócio é 100% brasileiro, fruto de uma “joint venture” entre as empresas M2D Business e Nitryx Tecnologia.