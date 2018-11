Todas as 189 linhas disponíveis na cidade estão prontas para receber os usuários do aplicativo

Um aplicativo lançado vem colocando a capital sul-mato-grossense em destaque no cenário nacional. O aplicativo “Todos no Ônibus” facilita o embarque dos deficientes visuais, pessoas com baixa visão e cadeirantes.

O uso de inovações tecnológicas para o ambiente, democratização, transparência e qualidade de vida das pessoas tem permitido avanços significativos para a gestão pública e, principalmente, para a população de Campo Grande.

Durante o 1º Fórum de Cidades Digitais do Sul do Mato Grosso do Sul, realizado em Naviraí, o certificado de Projeto Inovador 2018, concedido pela Rede Cidade Digital (RCD), que premia as iniciativas digitais implantadas pelos municípios que desenvolvem ações visando melhorar o atendimento à população através da tecnologia.

“Entendo que esse projeto é muito mais do que um aplicativo para smartphones, trata-se de um instrumento para o pleno exercício da cidadania”, ressalta o prefeito Marquinhos Trad.

Sobre o aplicativo Todos no Ônibus

O aplicativo foi desenvolvido no sentido de permitir que todos os cidadãos, em Campo Grande, tenham acesso ao transporte público coletivo. Todas as 189 linhas disponíveis na cidade estão prontas para receber os usuários do aplicativo. Com o uso de um tablet, o motorista será avisado por um aviso sonoro, no momento em que o usuário do aplicativo solicitar a linha. O motorista terá o registro do ponto onde estará o usuário e, ao chegar ao local, o mesmo irá chamar o passageiro pelo nome. A iniciativa facilitará a pessoa na hora do embarque e ainda oferece segurança, já que o aplicativo oferta todas as informações necessárias para o usuário chegar ao destino desejado.