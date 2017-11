Apoio municipal revigora Motocross na Capital

A 6ª e penúltima etapa do Campeonato Brasileiro de Motocross acontece no próximo final de semana, no sábado (25) e domingo (26)

Depois de dois anos, Campo Grande volta a ser palco do Campeonato Brasileiro de Motocross. Durante o lançamento da etapa na Cidade Morena, na manhã desta terça-feira (21), o prefeito Marquinhos Trad (PSD), destacou o apoio ao evento.

Marquinhos enumerou os eventos esportivos que sua gestão apoiou e os reflexos positivos que a cidade tem sentido. “Os hotéis estão cheios, os táxis ocupados, e a economia da cidade está movimentando”, afirmou o prefeito.

O presidente Federação de Morociclismo, Firmo Alves, destacou a importância da volta do evento em Mato Grosso do Sul. “É muito importante para o Estado e para Campo Grande ter uma etapa do Campeonato aqui, um mega evento como este vai fomentar o lazer e a economia da Capital. Além de levar o nome do município de forma positiva”, descreveu Firmo.

A realização da etapa no Estado também é destaque para o esporte local. “É uma forma de incentivar os pilotos locais, aleém de ser muito bom tecnicamente para o desenvolvimento e fomento do esporte em Mato Grosso do Sul”, completou Firmo.

Campeonato Brasileiro de Motocross

Com entradas gratuitas e transmissão nacional, a 6ª e penúltima etapa do Campeonato Brasileiro de Motocross acontece no próximo final de semana, no sábado (25) e domingo (26) e será realizada no Autódromo Internacional de Campo Grande.

Nesta etapa serão realizadas as provas das categorias MX1, MX2, MX2JR, MXJR, MX3 e MXF. A rodada ainda terá uma bateria extra da MX1 e uma da Junior, adiadas durante a 1ª e 5ª etapas, respectivamente.

Na principal categoria, a MX1, o espanhol Carlos Campano segue na liderança com 180 pontos, sete a mais que o equatoriano Jetro Salazar. O brasileiro Eduardo Lima ocupa a terceira colocação com 149 pontos e o português Paulo Alberto é o quarto colocado na classificação. Mas com 125 pontos em jogo até o fim da Temporada, a disputa ainda está aberta.

Já na MX2, o paulista Gustavo Pessoa ocupa o topo da tabela com 210 pontos, seguido de Fábio Santos, com 189.

A categoria MX3, teve o campeão definido com uma rodada de antecedência. O paranaense Willian Guimarães ficou com o título. Agora a disputa é pelo vice-campeonato. O sul-matogrossense, Fábio Festi está na segunda colocação com apenas um ponto de vantagem sobre o terceiro colocado, Erivelto Nicoladelli.

Matéria atualizada às 11h02