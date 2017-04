Após 100 dias de gestão, Marquinhos ressalta avanços e conquistas

Completado 100 dias de mandato, na segunda-feira (10), o prefeito Marquinhos Trad, afirmou que a prefeitura está conseguindo enfrentar todas as adversidades. Para prefeito, é um momento para o poder executivo e toda a sociedade refletir sobre os rumos que a Capital está tomando.

Marquinhos detalhou as principais ações nestes 100 dias de governo.

Na infraestrutura urbana, entre as principais frentes de trabalho neste período está o início das obras de requalificação viária para acabar com o congestionamento na rotatória da Via Parque; recapeamento de 12,11km nas avenidas Marechal Deodoro (4,92km) e Bandeirantes (3,87km) e das ruas Brilhante (2,75km) e Guia Lopes (0,57km).

Outras ações importantes e que foram colocadas como prioridade neste início de gestão foi a retomada do serviço de tapa-buracos, que até agora já conseguiu tapar mais de 85 mil buracos; manutenção de mais de 10 mil lâmpadas; revitalização de praças e parques; sinalização dos principais eixos viários e a publicação do edital de licitação das obras da Avenida Ernesto Geisel.

Na área da Saúde, a atual gestão municipal conseguiu viabilizar a entrega, logo nas primeiras semanas, de quatro novas viaturas para o Samu; reformou a UPA da Vila Almeida; fez a reposição de medicamentos nas Unidades de Saúde da Rede; garantiu o pagamento de repasses atrasados aos hospitais; além de aumentar em R$ 700 mil o repasse para o Hospital Universitário, por exemplo.

Já no setor de emprego e cidadania, a prefeitura já assegurou junto à concessionária que explora o serviço do transporte público municipal a aquisição de 91 novos ônibus, que serão entregues até o final de abril.

Também foram enviados para a Câmara 22 processos de abertura de empresas, com investimento de R$ 154 milhões, que vão gerar 780 empregos na Capital. Outros R$ 30 milhões em investimentos já foram aprovados no Codecon, assegurando a oferta de mais 212 empregos.

Na busca de contemplar as famílias com menor poder aquisitivo e conferir um mínimo de uniformidade nas tarifas cobradas dessa parcela da população, a nova administração de Campo Grande estuda meios para aumentar o número de beneficiados com a tarifa social de água e esgoto.

Para garantir o acesso da comunidade às ferramentas de tecnologia, foram implantados 14 telecentros (saladas equipadas com computadores para uso da população).

A nova gestão também garantiu o pagamento de repasses atrasados de 2016, de convênios e emendas às entidades cofinanciadas, que contribuem com o município e a sociedade, fazendo atendimento na área da assistência social. Ainda na assistência social, a prefeitura intensificou as abordagens aos moradores de rua.

Ainda na área da cidadania, outras ações que merecem ser lembradas são: implementação do projeto Mulher Atitude; patrulhamento reforçado no entorno de escolas e parques; assinatura do termo de cooperação técnica para capacitação de agentes e criação da Casa da Juventude, com emissão de carteira de trabalho, confecção de currículos, cursos e palestras.

Nos primeiros dias também se destacam o desenvolvimento de aplicativo de transporte público e o aplicativo Fala Campo Grande; atendimento a mais de 1,5 mil cidadãos na Semana do Consumidor; auditorias dos atos de pessoal, da merenda escolar e do empréstimo junto à Caixa Econômica Federal para construção do Jardim Ouro Verde.

Por fim, a designação de equipe móvel para captação de vagas junto às empresas; moralização e transparência do programa de inclusão profissional – Proinc; retorno das atividades de esporte e lazer nos parques e praças da capital, através do programa Vem pro Parque, e a convocação de 321 concursados.

Na Educação, a prefeitura já entregou uniformes a mais de 90 mil alunos; garantiu a merenda 15 dias antes do início do ano letivo aos 99 Ceinfs e 94 escolas; além de formar mais de 500 jovens em curso de capacitação profissional. Mas, não para por aqui. A atual gestão municipal já colocou em andamento projetos importantes que vão garantir o pleno desenvolvimento e retomada do progresso para Campo Grande.

“Foram 100 dias corridos e 69 dias úteis da nossa administração. Sem interromper o ritmo do nosso trabalho, acredito que seja importante que na data de hoje façamos uma reflexão sobre os avanços conquistados neste curto período, e também reconhecer a maneira a qual caminhamos para chegar até aqui”, disse o prefeito em seu discurso.

Trad ainda disse que a participação da sociedade foi um dos fatores responsáveis para que Campo Grande saísse do ponto de estagnação.

“Paz, harmonia e fé. Através dessas três palavras estamos caminhando e mantendo o foco na busca de restabelecer a confiança dos campo-grandenses. Já conseguimos resgatar a credibilidade de Campo Grande a nível federal, tirando a Capital da lista de cidades negativas. Conseguimos religar a máquina pública. Também conquistamos a parceria do governo estadual. É importante destacar também que a sociedade tem contribuído bastante para que façamos uma gestão transparente e, acima de tudo, eficiente”, ponderou Marquinhos.