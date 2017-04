Após 20 dias de buscas, corpo de menina que se afogou no Rio Aquidauana é encontrado

O corpo de Laura de Freitas da Silva, de 11 anos, foi encontrado na manhã desta quinta-feira (6) por um pescador no Rio Aquidauna. A menina se afogou no dia 17 de marços após a embarcação em que ela estava virar no rio.

De acordo com informações da imprensa local, o pescador estava às margens do rio quando avistou um corpo boiando próximo a draga do areeiro. O Corpo de Bombeiros foi acionado para retirá-lo da água e familiares constataram que era Laura

O afogamento

O acidente aconteceu por volta das 13 horas do dia 17 de março. Conforme relatado pelo Corpo de Bombeiros, a menina e o padrasto passeavam de barco pelo rio, quando o motor de popa travou subitamente, provocando solavanco que derrubou os dois da embarcação. O homem conseguiu se salvar, mas a menina foi levada pela força da correnteza. A mãe dela, quando chegou ao local, passou mal e precisou receber atendimento médico.