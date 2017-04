Crime aconteceu no último dia 23 de março, numa loja de gesso em Campo Grande

Após vinte dias internada na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) da Santa Casa de Campo Grande, Pâmella Jennifer Garicoi, de 32 anos, se encontra inconsciente e em estado grave. A mulher foi baleada pelo ex-marido, no último dia 23 de março, enquanto trabalhava numa loja de gesso, na avenida Mascarenhas de Morais.

Segundo a assessoria da instituição, a mulher continua na ala vermelha, sem apresentar melhoras em seu quadro clinico.

Já o autor dos disparos, Jhonny Souza, ex-marido de Pâmella, recebeu alta na última quinta-feira (6) e está preso nas celas da Delegacia da Mulher (DAM) de Campo Grande. Segundo a avaliação médica, ele perdeu a visão no olho esquerdo.

O crime

No último dia 23 de março, Jonnhy invadiu uma loja de gesso, localizada na Avenida Mascarenhas de Morais e atirou no pescoço de Pâmella, que trabalhava no local. Logo após cometer o crime, ele mirou a arma contra o seu próprio queixo e puxou o gatilho, na tentativa de um suicídio.

Ambos foram encaminhados a Santa Casa em estado gravíssimo. De acordo com a assessoria, Pâmella teve grave lesão na medula e nas costas. Ela se encontra ainda inconsciente e respirando por aparelhos.