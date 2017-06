Após abusar de menina de 12 anos, homem é detido em flagrante

Depois de abusar de uma menina de 12 anos, um homem de 24 anos foi detido por familiares e vizinhos da vítima por tentativa de estupro vulnerável na manhã desta sexta-feira (16), em Ponta Porã, cidade a 323 km de Campo Grande. Os familiares seguraram o homem até a Polícia Civil chegar no local.

As investigações da polícia apontam que o homem mantinha amizade com várias adolescentes em sua rede social. Segundo o Porã News, nas conversas com a menina homem enviou fotos da vítima com roupas intimas, que segundo informações teria sido tiradas quando ela ficou desacordada.

A vítima conheceu o jovem em uma rede social. Na última segunda-feira (12), o homem teria buscado a menina na escola e a levado para a casa de sua irmã, onde ofereceu bebida alcoólica. Depois de beber, o homem abusou da vítima.

Ao buscar a menina na escola, o tio percebeu que ela estava bêbada e possivelmente sob o efeito de drogas e a levou para receber atendimento médico. No dia seguinte o homem manteve contato com a menina por mensagens em rede social. Depois de descobrir o que aconteceu a família, com o apoio do Setor de Investigação Geral da Polícia Civil, começou a monitorar o celular da menina.

Na manhã de ontem, o homem enviou mais uma mensagem para a menina. Após marcarem um encontro, a Polícia foi acionada e o jovem foi preso em flagrante e autuado por tentativa de estupro de vulnerável.