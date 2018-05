Um carro entrou em chamas após acidente de trânsito na manhã deste sábado (12). O caso aconteceu no município de Dourados – 230 km distantes de Campo Grande. O Corpo de Bombeiros da cidade foi acionado, contudo, ao chegar no local não encontrou o motorista.

De acordo com Dourados Agora, o acidente de trânsito aconteceu no prolongamento da Avenida Marcelino Pires, próximo à empresa Inflex, na qual um carro estava em chamas.

Segundo o site de notícias, quando a equipe chegou ao local percebeu que o condutor do veículo tinha abandonado o carro e fugiu deixando o carro incendiado no meio da pista. De acordo com informações ele teria colidido na traseira de outro carro.