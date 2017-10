Após agredir a mãe e as irmãs, homem é esfaqueado na Aldeia Bororó

Vanilton Alves Medina, 25 anos, foi esfaqueado após agredir a mãe e duas irmãs na Aldeia Bororó, Reserva Indígena de Dourados, no final da tarde de terça-feira (10).

De acordo com as informações do registro policial, ele estava completamente embriagado na casa onde reside e começou a discutir.

Em seguida, agrediu a mãe e uma das irmãs, quando a outra mulher, identificada como Cilene, tentou conversar com ele e acabou apanhando.

Para se defender, conforme depoimento dela à polícia, pegou uma faca e atingiu o irmão na barriga. Ele foi encaminhado por equipe da saúde indígena e entregue ao Corpo de Bombeiros na MS-156, para ser internado no Hospital da Vida em estado grave.

Levada ao 1º Distrito Policial, Cilene prestou depoimento e foi liberada.