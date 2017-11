Após ameaça de ex, mulher tem casa incendiada

Uma mulher de 29 anos teve a casa destruída por um incêndio na noite desta quinta-feira (2), no Bairro Vespasiano Martins, em Campo Grande, após ameaça da ex-namorada.

Segundo o boletim de ocorrência, a mulher terminou o relacionamento há cerca de um mês, mas a ex-namorada não aceitou o fim da relação.

Ontem, após ser vista pela ex no carro com uma amiga, a mulher recebeu uma mensagem de ameaça que dizia "você vai perder a sua casa agora".

A mulher, que estava na casa de sua irmã, foi embora, mas quando chegou encontrou a casa pegando fogo.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e conteve o incêncio. A polícia fez rondas na região, mas não encontrou a suspeita.