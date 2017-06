Após ameaçar a ex-mulher com faca, homem resiste ordem de policiais para sair de casa

Visivelmente embriagado, Leomar Isnardi Fernandes, 31 anos, resistiu a ordem dos policiais de deixar a casa da ex-mulher, na noite de segunda-feira (26), em Montese, distrito de Itaporã.

Tudo aconteceu após a ex-mulher de Leomar ser surpreendida no local onde trabalha, que fica ao lado da sua residência, com o ex-marido afirmando que a ex estaria em um outro relacionamento. A vítima pediu para que pessoas que estavam no local, retirassem Leomar de dentro da casa onde trabalha.

Minutos depois, visivelmente alterado, Leomar chegou na casa da ex-mulher com uma faca nas mãos e entrou e esperou ela chegar. O suspeito disse a uma das filhas do casal que a faca era para matar o namorado da mãe delas. Segundo o site Itaporã News, Leomar ainda ameaçou a ex-mulher e seus filhos, e disse que não era mais o pai das crianças.

A polícia foi acionada e ao chegar na residência os militares deram a ordem para o agressor sair da casa da ex, porém, Leomar ignorou a ordem dizendo que era homem e ninguém o tiraria de lá.

Os militares tiveram que tirar Leomar a força, ele estava visivelmente embriagado e dava murros tentando acertar os policiais.

Leomar foi detido e em sua cintura foi encontrado a faca de 17 centímetros de lâmina, onde ele foi encaminhado a Delegacia de Polícia para as devidas providências.