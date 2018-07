Após ameaças, PM que beijou homem em metrô recebe proteção policial

O soldado da Polícia Militar de São Paulo, Leandro Prior, receberá proteção policial e colete à provas de balas por causa das ameaças que vem recebendo nas redes sociais após ser filmado em um metro, beijando outro homem.

O militar prestou depoimento na tarde desta sexta-feira (13), onde apresentou provas das ameaças que recebeu. “A Corregedoria me deu todos os meios possíveis para que eu tivesse segurança e ainda disponibilizou uma linha direta para que eu, precisando, possa entrar em contato com eles”, disse em entrevista ao site Uol.

Segundo o soldado, as ameaças foram feitas por mensagens no Facebook e no Instagram. Policiais também ameaçaram defendendo que ele morra, ou peça para deixar a corporação.

O corregedor-geral da PM, coronel Marcelino Fernandes informou que vai investigar a atitude dos policiais envolvidos nas ameaças.