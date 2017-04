José Antônio da Silva, de 44 anos, foi preso por receptação, após ser flagrado conduzindo uma camionete roubada, na BR-487, em Juti. Em abordagem, ele apresentou documentos falsos, e foi detido após policiais descobrirem sobre o registro de roubo do veículo.

De acordo com a ocorrência, o flagrante aconteceu durante um bloqueio policial, quando o condutor de uma Toyota Hilux foi abordado pelos agentes do Departamento de Operações de Fronteira (DOF). Após apresentar documentos falsos, foi constatado registro de roubo pelo número do motor da camionete, que tinha placas de Juara (MT).

O homem foi detido e entregue, juntamente com o veículo, na Delegacia de Polícia Civil de Naviraí.