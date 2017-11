Após aprovação, Kemp defende abertura de CPI da Previdência

Após ser aprovada por 13 votos a 7, em sessão que durou pouco mais de 10 minutos, o deputado estadual Pedro Kemp (PT) defendeu a abertura de uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) para investigar a previdência sul-mato-grossense.

Durante a sessão desta quarta-feira (29), Kemp inciou sua fala parabenizando os servidores que se manifestaram durante o processo de elaboração da Reforma Previdenciária.

“É lamentável o ocorrido ontem nesta Assembleia, quando vimos uma situação que não deixou ninguém contente, e que sem dúvidas entrou na história da Casa. O texto final acabou recebendo 20 emendas, e se os servidores não tivessem participado ativamente durante a sessão da última quinta-feira (23/11), acabaria sendo aprovado sem estas reformas. Por isso, se houve algum avanço em relação ao projeto inicial, o mérito é dos que se manifestaram”, disse.

Kemp seguiu seu pronunciamento defendendo a necessidade de medidas complementares sobre a matéria. “Contudo, temos que implantar uma auditoria ou mesmo uma CPI para passar a limpo o Fundo Previdenciário do Estado, discutindo sua origem e o real déficit do MSPREV, além das possíveis irregularidades existentes no sistema e formas de capitalizar este Fundo”, declarou o parlamentar.