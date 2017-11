Após aquaplanar e perder o controle, carro vai parar em vegetação

O condutor do veículo Fiat uno que não teve a identidade revelada perdeu o controle do carro e foi parar em meio à vegetação após aquaplanar e perder o controle no início da tarde desta segunda-feira (6), na MS-276 que liga os municípios de Batayporã e Anaurilândia.

O carro foi parar a cerca de 10 metros em meio a vegetação. Apenas o condutor estava no veículo e teve apenas danos materiais.

De acordo com o site Nova News, o motorista vinha de Teodoro Sampaio (SP) com destino ao Distrito de Nova Casa Verde, em Nova Andradina.