Após arrecadar R$ 4 mil, campanha para trazer Bon Jovi para a Capital é cancelada

Após arrecadar R$ 4 mil em 16 dias, o financiamento coletivo para trazer Bon Jovi precisou ser cancelado. Segundo José Augusto Reis, 61 anos, que estava à frente do projeto, a empresa contratada para trazer o artista no Brasil desconfiou que José estava vendendo o show e pediu o cancelamento da campanha.

José contou ao portal JD1 Notícias que está muito decepcionado com a organização do show, já que estava tudo indo bem. “Estávamos com quase toda a estrutura pronta para a realização do evento”, disse Reis.

Para trazer a banda para a Capital, José Augusto teria que arrecadar uma quantia de R$ 13 milhões. A banda cobra 5,2 milhões, o restante seria o gasto que a organização teria com passagens, hospedagens e estrutura que a banda usa para se apresentar.

“As pessoas não acreditam no potencial que temos, mas eu entendo pois eles devem se perguntar: Quem é este José Augusto? Mas nós temos capacidade para realizar sim”, afirmou Reis que é radialista e há cerca de 20 anos, tinha um programa de rádio sendo uma pessoa muito influente na cidade. “Se fosse a 20 anos atrás, as pessoas sabiam da minha influência e quem sabe seria mais fácil, hoje, se perguntar quem é José Augusto, a maioria não sabe”, disse.

A quantia arrecadada será devolvida às pessoas que participaram do financiamento. José disse que não vai desistir e está negociando com uma banda tão influente quanto Bom Jovi para fazer um show ano que vem, em comemoração ao aniversário de Campo Grande. “Se conseguirmos fazer o primeiro, as pessoas saberão do nosso potencial e as coisas ficam mais fácil”, finalizou.