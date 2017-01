Após ataque, aeroporto de Fort Lauderdale é reaberto hoje

O aeroporto de Fort Lauderdale, na Flórida, foi reaberto na manhã deste sábado (7) após um ataque que deixou, ao menos, cinco mortos e diversos feridos.

O único local que continua fechado é o Terminal 2, onde ocorreu o tiroteio, para que os peritos continuem trabalhando na cena do crime. Estão sendo registrados atrasos e cancelamentos de voos para a Flórida.

A polícia identificou e prendeu o atirador Esteban Santiago, 26 anos, e disse que investiga todas as possibilidades para ação - incluindo terrorismo.

Santiago viajou do Alasca e fez a ação por motivos desconhecidos. A mídia dos EUA afirma que ele sofre de problemas mentais porque afirmou, ao ser detido, que o governo estava "controlando sua mente e obrigando a assistir vídeos de jihadistas".

Segundo as autoridades, o homem é um veterano da guerra no Iraque e serviu entre abril de 2010 e fevereiro de 2011 no país e deixou o Exército em agosto de 2016. Ele é um ex-membro da Guarda Nacional de Porto Rico e do Alasca.