Após atentado contra candidata, deputado Coronel David pede reforço policial nas eleições municipais

O deputado estadual Coronel David (PSC) se reuniu na manhã desta segunda-feira (29), com o secretário Adjunto de Segurança Pública Antônio Carlos Videira, na Secretaria de Justiça e Segurança Pública em Campo Grande. No encontro, o parlamentar formalizou por meio de ofício o reforço no policiamento à cidade de Tacuru para as eleições deste domingo (4), após o atentado contra a candidata a vice-prefeita Daiana Neres Pedrotti do (PT do B).

De acordo com o boletim de ocorrência no último domingo (28), o carro da candidata a vice-prefeita Daiana Neres Pedrotti (PT do B), foi atingido por 4 (quatro) disparos de arma de fogo, quando a vítima chegava no sítio em que reside. “Vim pessoalmente protocolar o pedido para reforçar o policiamento e a proteção física aos candidatos Paulo Melo (PP) e Daiana Pedrotti (PT do B) que concorrem aos cargos de prefeito e vice-prefeito. Infelizmente denúncias de compra de votos na cidade ocasionaram essa situação desastrosa e vamos fazer de tudo para que a Justiça Eleitoral garanta a regularidade das eleições e a segurança na região para que vença o melhor. Essa prática da velha política tem que acabar e o povo deve escolher quem é o melhor para Tacuru de forma honesta e digna, sem intimidações absurdas como a que ocorreu contra a candidata”, disse o deputado.

No início do mês de maio, Coronel David visitou a cidade de Tacuru e juntamente com o prefeito interino Paulo Melo (PP) e a vice-prefeita Daiana Pedrotti fizeram uma caminhada percorrendo diversos pontos da cidade, conversando com os moradores locais sobre investimentos e melhorias para a cidade. O prefeito Paulo Melo assumiu interinamente a prefeitura da cidade antes da eleição no dia 2 de outubro de 2016, por problemas na candidatura do vice Beto Mello (PTN) e aguarda as eleições complementares, que acontecem neste domingo, 4 de junho.