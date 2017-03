Após atropelar e matar adolescente, motorista foge sem prestar socorro

O adolescente Everton da Silva Pessoa de 17 anos morreu e duas jovens, 17 e 18 anos, ficaram feridas depois de serem atropeladas após saírem de um show, na madrugada desta segunda-feira (13), em Naviraí. O condutor, autor do crime, fugiu sem prestar socorro às vítimas.

Conforme relatado pelo TáNaMídia Naviraí, o acidente aconteceu por volta da 1h50. Cinco que tinha acabado de sair de um show seguia pela avenida Campo Grande, quando foram surpreendidos por um carro desgovernado, que atingiu os três jovens.

Equipes do Corpo de Bombeiros e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionados por testemunhas, que prestaram os primeiros socorros e encaminharam ao hospital do município.

Everton foi socorrido em estado grave, mas não resistiu aos ferimentos morrendo antes de dar entrada da Santa Casa. Uma das jovens teve escoriações nos braços e nas cpstas, enquanto a outra menina de 18 anos foi socorrida em estado grave.

Segundo a Polícia Militar, testemunhas relataram o modelo do veículo envolvido, mas um retrovisor foi encontrado no local e apreendido. A peça pode ser essencial na ajuda da localização do carro e o condutor que fugiu sem prestar socorro.

O caso foi registrado na delegacia da cidade como homicídio culposo na direção de veículo automotor. Caso encontrado, o motorista envolvido responderá pelos crimes de evasão do local, lesão corporal culposa na direção de veiculo automotor e omissão de socorro.