Um homem de 39 anos foi atingido com golpes de facão desferidos pelo próprio cunhado, que não teve a identidade revelada, após desentendimento. O caso aconteceu no último domingo (20), no município de Nova Andradina. A tentativa de homicídio aconteceu após os envolvidos ingerirem bebida alcoólica.

Segundo Nova News, a Polícia Militar foi acionada por populares após dois homens se desentenderem. Chegando ao local informado, os policias encontraram a vítima de 39 anos sentada no sofá da sala com cortes nos dois braços e na cabeça provocados por facão.

A vítima contou aos policiais que os golpes foram desferidos pelo seu cunhado. A irmã do autor relatou aos PMs que a discussão começou porque os dois estavam tomando bebidas alcoólicas juntos desde as oito horas da manhã.

Conforme o site de notícias, o facão usado para tentar matar a vítima foi apreendido e entregue na 1ª Delegacia de Polícia Civil que irá apurar os fatos. O autor ainda não foi encontrado.