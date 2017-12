Após briga, jovem é morto em Três Lagoas

De acordo com o boletim de ocorrência no dia anterior, Sidney foi ameaçado de morte

O jovem identificado como Sidney Martins de Oliveira, de 25 anos, foi morto na noite desta terça-feira (12), Nova América, em Três Lagoas, cidade a 338 km de Campo Grande.

De acordo com o boletim de ocorrência no dia anterior Sidney discutiu com um jovem, de 23 anos, que o ameaçou de morte.

Na noite de ontem, Sidney saiu com um amigo por volta de 22h. Alguns minutos depois a mãe de Sidney foi informada por vizinhos que o filho havia sido morto.

Segundo testemunhas, Sidney foi morto com tiros próximo a uma padaria, pelo jovem que o ameaçou. O Serviço Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, mas o jovem morreu no local.