Um grupo de funcionários responsáveis pelos serviços de água e esgoto da empresa Águas Guariroba de Campo Grande participou nesta quinta-feira (26), de uma campanha de mobilização de doação de sangue na Rede Hemoterapia e Hematologia de Mato Grosso do Sul (Hemossul). Objetivo desta ação é contribuir para que o hemocentro esteja abastecido com voluntários prontos para ajudar.

De acordo com a assessoria, a campanha se iniciou com uma ação de incentivo à doação de sangue voltada para a sociedade. Também foi realizada uma campanha interna mobilizando seus trabalhadores através de informações. Foi realizado também palestras com orientações para os colaboradores sobre importância da doação de sangue.

“Já doei sangue em São Paulo, Tocantins, Maranhão e aqui em Mato Grosso do Sul. É uma ação que ajuda e faz as pessoas se sentirem bem. É uma dorzinha, mas você sai do hemocentro se sentindo muito mais completo”, comentou Giulio Capestrani que trabalha na área de planejamento das Águas Guariroba.

Este ato de solidariedade também levou um engenheiro Emerson Fagundes dos Santos, a resgatar o habito de doar sangue. “Voltei porque a campanha que a empresa fez me motivou. É sempre bom ajudar o próximo, é um belo ato de solidariedade”, avaliou.