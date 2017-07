Ferida em acidente procura informações sobre outro carro

Era para ser só mais um retorno par casa depois de um dia cansado de serviço, mas não foi. No retorno para casa uma gerente de vendas, que preferiu não se identificar, teve o carro, Um Siena atingido por outro veículo no cruzamento da Rua Taumaturgo com a Avenida Raquel de Queiroz na noite de quinta-feira (6) e agora, com a clavícula quebrada, busca pelo autor do acidente que fugiu sem prestar socorro.

Na tarde desta sexta-feira (7), a irmã da vítima, Katia Maiara Prado resolveu buscar ajuda em alguns grupos do Facebook. O objetivo é encontrar alguém que possa ter testemunhado o acidente e consiga dar detalhes sobre o veículo que o causou. Até agora a única informação que a família tem é que se tratava de um carro prata.

Katia conta que a irmã mora próximo ao local do acidente e costuma retornar do serviço naquele horário, mas não por aquele caminho. “Ela fez esse trajeto ontem porque foi deixar um colega de trabalho, que mora próximo a Avenida Guinter Hans, em casa”, relata.

Segundo Katia, a irmã seguia pela Rua Taumaturgo em direção ao Bairro Aero Rancho, quando no cruzamento com a Avenida Raquel de Queiroz reduziu a velocidade, por existir no local uma placa de parada obrigatória, e certa de que não vinha ninguém seguiu. Porém antes de concluir a travessia seu veículo foi atingido na traseira por outro carro. “Ela rodou na pista e bateu em um poste”, destaca Katia.

O veículo fugiu sem prestar socorro e a única coisa que a vítima lembra é que se tratava de um carro prata. Um casal que passava pelo local viu o acidente e acionou o Corpo de Bombeiros. A Polícia Militar também esteve no local. A vítima teve a clavícula quebrada e segundo Keila já recebeu alta hospitalar, mas precisará ficar cerca de 45 dias afastada do serviço.

Para Katia a irmã disse que além de estar em alta velocidade é possível que o veículo que a atingiu estivesse com os faróis apagados. No local do acidente não há câmeras de segurança e a família agora pede que quem tenha alguma informação do veículo que atingiu o Siena que entre em contato no telefone 99224-1693 ou ligue para a polícia no 190. A identidade do denunciante será preservada.