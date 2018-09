Um pedreiro de 39 anos, ficou gravemente ferido após colidir a moto que pilotava na traseiro de outro veículo – não identificado. O acidente aconteceu no último sábado (1°), na rodovia MS-376, entre Vicentina e Fátima do Sul. O motoqueiro foi salvo por um policial militar ambiental que passava pelo local.

De acordo com o MS News, o motoqueiro seguia pela rodovia no sentido Vicentina/Fátima do Sul quando acabou se envolvendo no acidente. Um policial que também estava no local viu o acidente e com a ajuda de outra pessoa – não identificada – conseguiu retirar o pedreiro de perto da moto antes da explosão.

Uma equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada e encaminhou a vítima para o hospital Maria dos Santos Bastos, em Vicentina.

Foto: Reprodução/ MS News