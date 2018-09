Um acidente grave na noite do último sábado (1°) custou à vida do jovem Gabriel da Silva Oliveira, 22 anos, após o carro que dirigia ser atingido por uma caminhonete e capotar no viaduto que liga as avenidas Ernesto Geisel e Mascarenhas de Moraes, em Campo Grande. O jovem chegou a ser socorrido até a Santa Casa da capital, mas não resistiu aos ferimentos e morreu na madrugada de domingo (2).

De acordo com o boletim de ocorrência, Gabriel conduzia um veículo Ford Ecosport, pela Ernesto Geisel e ao entrar no pontilhão foi atingido por uma caminhonete Mitsubishi L-200, Triton, que estava na Mascarenhas de Moraes. Com o impacto os dois veículos saíram da pista e caíram do viaduto.

Os dois condutores ficaram em estado grave e foram socorridos pelo Corpo de Bombeiros e pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) sendo encaminhados para a Santa Casa, mas Gabriel não resistiu aos ferimentos e morreu.

O caso foi registrado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (DEPAC) Centro como homicídio culposo na direção de veiculo automotor.