Após colisão entre dois carros, duas pessoas morrem na BR – 262

Rosália Ramos Quarini, de 55 anos, e Cícera Maria de Souza, de 59, morreram em um acidente que envolveu dois carros na manhã de sexta-feira (29) na BR-262 próximo a Três Lagoas – a 329 km de Campo Grande. As péssimas condições da pista pode ter contribuído para o acidente.

De acordo com a Rádio Caçula, os veículos, um Honda/Civic e um Fiat/Siena, seguiam em sentido contrário. O condutor do Civic perdeu o controle do veículo ao desviar de um buraco que estava na pista, com isso acabou atingindo o Siena.

Rosália e Cícera que estava no Civic morreram na hora e outros três ocupantes que também estava no carro ficaram feridos. Eles de Campo Grande e seguiam para São Caetano (SP).

No Siena havia um casal de Campo Grande, que não teve o destino revelado, os feridos foram encaminahdo ao hospital de Três Lagoas.