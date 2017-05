Após consenso entre prefeitura e ACP, professores terão reajuste de 7,64%

Os professores da Rede Municipal de Educação terão reajuste salarial de 7,64%. A proposta oferecida pela prefeitura foi aceita pela categoria em assembleia realizada na ACP (Sindicato Campo-grandense dos Profissionais da Educação).

Na tarde desta quinta-feira (4), o presidente do sindicato, Lucílio Nobre, protocolou no gabinete do prefeito Marquinhos Trad e do secretário de Finanças e Planejamento, Pedro Pedrossian Neto, o documento que atesta o aceite da categoria. Agora, a proposta será formalizada em audiência da ACP com o prefeito Marquinhos Trad.

“Mostramos a realidade do município para os professores. Fizemos 17 reuniões com diálogo aberto, franco e sincero. Como eles disseram: nunca houve isso antes por parte da prefeitura. Mostramos que não é momento de greve, paralisação. Estamos nos esforçando para colocar a casa em ordem”, declarou o prefeito.

A proposta aprovada pela categoria prevê 0,25% acrescidos em seus salários, de forma acumulativa, até novembro, chegando a 5,77% em dezembro. Paralelo a isso, a prefeitura e ACP negociarão, até outubro, os 24% que faltam para atingir o piso nacional. O assunto será discutido por meio de uma comissão, que ser reunirá periodicamente.

O salário base do professor para 20 horas trabalhadas é de R$ 2.630,33 e dos que recebem por 40 horas, de R$ 5.260,66.

“A categoria demonstrou que não é intransigente. Através do diálogo a gente consegue avançar, com muita responsabilidade, respeitando a gestão municipal, que está iniciando e os limites com relação a arrecadação. Avançamos dentro do possível”, destacou o presidente do sindicato.

A secretária Ilza Mateus reafirmou que as negociações, que vinham sendo realizadas desde o início do ano, transcorreram de forma tranquila e que o reajuste proposto pela prefeitura demonstra o empenho do prefeito Marquinhos Trad em valorizar a categoria. “Apesar do momento de crise que estamos passando, o prefeito buscou garantir o aumento dos professores. Foi tudo discutido com muita tranquilidade”, concluiu.