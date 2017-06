Após denúncia, polícia descobre desmanche na Capital e jovem é preso

No quintal da casa a polícia encontrou moto com a numeração adulterada, quadros, motores e tanque de combustível

Depois de receber denúncia de que motos roubadas e furtadas estariam sendo desmontadas em uma casa no bairro Coophavilla II, em Campo Grande, o Batalhão de Choque da Polícia Militar (BPChoque) foi ao local e um jovem foi preso.

Carlos Henrique de Oliveira Freire, de 18 anos, afirmou que as motos e peças eram levadas ao local por um amigo, mas é o responsável pelo material que ficava na casa. O jovem foi preso em flagrante e vai responder por receptação.

No quintal da casa o Batalhão de Choque encontrou moto com a numeração adulterada, quadros, motores, tanque de combustível, entre outros. Ao checar o chassi, a Polícia descobriu que as peças encontradas foram furtadas em estacionamentos de supermercados ou roubadas no último mês.

O caso foi registrado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac), do bairro Piratininga.