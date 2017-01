Após uma paciente de 41 anos, denunciar um técnico em raio-x de tentativa de estupro dentro do Hospital Regional Álvaro Fontoura, em Coxim, outras duas mulheres procuraram a Delegacia de Atendimento a Mulher (DAM), na última sexta-feira (6), alegando que também foram vítimas do mesmo crime.

De acordo com a Delegada da Polícia Civil, uma das vítimas que também tem 41 anos, contou que foi assediada pelo técnico duas vezes. A primeira ocorreu dentro do hospital e a outra em outra unidade particular.

Denúncias

De acordo com o site Edição de Notícias, a vítima detalhou que durante o procedimento no HR ele pediu para ela tirar a roupa e quando a mesma o questionou, foi repreendido pelo técnico dizendo que ele é especialista.

Segundo relatos da mulher, após o primeiro trauma, necessitou novamente submeter a uma nova radiografia, mas ao chegar ao hospital acabou dando de cara com o mesmo técnico que lhe abusou.

Desta vez, durante o raio-x da coluna, o técnico trancou a porta mandando ela se deitar. A paciente questionou, no momento em que o técnico começou a esfregar o órgão genital da vítima, mostrando que estava excitado. Conforme relatos da mulher, quando foi perceber se exaltou e começou a gritar por socorro, momento em que o rapaz puxou o short e deu uns tapas em suas partes intimas dizendo “relaxa aí”.

Envergonhada e em choque, a mulher disse que não teve coragem de contar a ninguém até que viu a reportagem e decidiu ir até a Polícia Civil realizar denúncia.

Procurado pela reportagem o hospital informou que assim que ficou ciente do caso, já tomou as medidas necessárias.

Mais denúncias

Outra vítima, 37 anos, que também procurou a delegacia, diz em depoimento que ela passou pelo mesmo procedimento na sala de radiografia no HR.

De acordo com ela, o técnico mandou tirar a roupa e depois começou a passar a mão no seu corpo. Quando a mulher ameaçou a gritar e rapaz desistiu do ato e disse “você é duro de roer”.

Segundo a delegada, além dessas duas vítimas, outras já entraram em contato realizando a denúncia. De acordo com ela, a DAM já instaurou procedimento de estupro vulnerável sobre o caso e aguarda outras vítima comparecer na delegacia para prosseguir nas investigações.