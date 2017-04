Após desaparecer por dois dias, homem é encontrado morto em casa

Valdinei Pereira Costa, de 47 anos, foi encontrado morto na noite desta segunda-feira (3), dentro de uma residência onde morava, no bairro Nova Esperança, em Itaquiraí. A vítima estava desaparecida desde domingo, quando foi encontrada no chão do imóvel.

De acordo com o boletim de ocorrência, vizinhos entraram em contato com a Polícia, pois a vítima estava a dois dias desaparecida. Segundo os moradores da região, eles foram até a casa de Valdinei, o chamaram pelo nome, mas ninguém respondeu. A Polícia Militar foi acionada, que visualizou a porta da fechadura que ele estaria caído dentro do imóvel.

A Polícia entrou na casa e constatou que a vítima estava morta. Na casa, não havia sinais de arrombamento. A Perícia esteve no local e a Polícia Civil investigará o caso.