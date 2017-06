Após descer do ônibus e atravessar rodovia, adolescente morre atropelada

Bruna Lorrayne, de 13 anos, morreu atropelada por dois veículos ao descer do ônibus escolar e atravessar a BR-060, na noite de terça-feira (31), em Sidrolândia.

Ao descer do ônibus, Bruna teria atravessado a rodovia correndo, na frente da irmã, que assistiu toda a tragédia. Um carro que vinha sentido Campo Grande/Sidrolândia colidiu com a adolescente que foi arremessada para a outra pista onde vinha uma carreta, que passou por cima de Bruna. Segundo testemunhas, o corpo da adolescente ficou dilacerado no asfalto.

Segundo informações do Site Região News, ontem foi o primeiro dia de aula em que Bruna usou o transporte, já que residia na cidade.

A secretária de Educação do Município decretou luto para as escolas municipais, as aulas foram suspensas nesta quinta-feira (1).