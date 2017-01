Um motorista de 56, e uma adolescente, 16 anos, ficaram feridos após um caminhão carregado com areia tombar nas margens da BR-262, em Corumbá. As vítimas foram encaminhadas ao pronto socorro com fortes dores nas pernas, joelhos e ombros onde se encontram em observação.

Acidente aconteceu por volta das 9h. Segundo o site Diário Corumbaense, o veículo teria saído de um sítio na região da morraria de São Domingos, quando num trecho de baixa velocidade a direção do caminhão travou, fazendo com o motorista perdesse o controle do veículo, vindo a tombar o veículo em frente à sede da Agesul.

Uma equipe de Grupamento do Corpo de Bombeiros foi acionada e socorreram as vítimas, onde encaminharam ao Pronto Socorro do município.