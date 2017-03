Leandro Carrai Bueno foi assassinado quatro tiros na noite desta quarta-feira (1), em Dourados. O suspeito é um adolescente que já foi identificado, porém encontra-se foragido.

De acordo com informações do Dourados News, há algumas semanas um grupo de jovens foi expulso de uma chácara do pai da vítima por consumo de maconha. Na noite de ontem, um dos menores encontrou Bueno na rua e foi tirar satisfação diante do ocorrido.

Ambos começaram a discutir, quando o menino foi até sua residência e voltou armado com um revólver calibre 38, efetuando quatro disparos na vítima. Os tiros atingiram o abdômen de Leandro, que foi levado até uma unidade de saúde, mas não resistiu aos ferimentos.

A Polícia Militar foi acionada e se deslocou até a casa do menor, mas sem sucesso em sua localização. A Arma usada no crime foi achada e apreendida.