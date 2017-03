Um casal que estava com a vítima, fugiu do local em uma motocicleta

Após uma discussão, Carlos Isnade Machado, de 24 anos, é assassinado a golpes de faca, na madrugada desta quarta-feira (29), em frente de uma residência, na Aldeia Bororo, em Dourados. Os autores do crime, um casal, fugiram do local numa motocicleta, e até o momento não foram localizados.

De acordo com o site Dourados News, a vítima foi atingida por golpes de faca, no lado esquerdo da cabeça e peito. Segundo os investigadores, o homem estaria na casa com os criminosos ingerindo bebida alcoólica, quando houve uma discussão.

A Polícia Civil do município trabalha com algumas hipóteses, entre elas o latrocínio, roubo seguido de morte.