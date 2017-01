Um homem de 39 anos ficou gravemente ferido após levar golpes de facão na cabeça e nos braços, na noite desta quinta-feira (19), em Dourados. Segundo o autor, o motivo do crime seria uma discussão por conta de um aparelho celular.

De acordo com o site Dourados News, a vítima estava bebendo na companhia de duas pessoas, quando o rapaz e um suspeito de 40 anos entraram em discussão por conta de um telefone celular.

Segundo informações da ocorrência, a vítima saiu e depois voltou à residência com um pedaço de pau. Na tentativa de defesa, o agressor pegou um facão e o golpeou no braçoi direito e na cabeça. A vítima tentou correr, mas caiu na no meio da rua.

A Polícia Militar junto com o Grupamento Especial Tático de Motos (Getam) foi acionada e esteve no local. Já a vítima foi levada pela equipe do Serviço Móvel de Urgência (Samu) para um hospital da cidade.

Ocorrência foi registrada como tentativa de homicídio na Delegacia de Polícia Civil do município.