Jonardo Irala de 17 anos foi morto a facadas durante uma discussão com o cunhado, enquanto participavam de um velório, na Aldeia Guandu, em Laguna Carapã. De acordo com o boletim de ocorrência, o menor estaria batendo na irmã do autor, o que motivou o suspeito a esfaquear a vítima.

De acordo com Laguna Informa, populares relataram que os dois estavam no velório, quando o autor o questionou sobre a agressão em sua irmã.

A vítima negou as agressões, quando ambos entraram em discussão e o acusado saiu do local. Ao retornar com uma faca, o autor foi até o adolescente e apunhalou o objeto no peito do jovem, que morreu na hora.

O acusado tentou correr, mas foi detido por moradores, e amarrado em uma cadeira até a chegada da Polícia Militar.

O caso será investigado pela Polícia Civil.