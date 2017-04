Após discussão, jovem diz que foi atropelada por motorista de Uber

Ação do motorista resultou em uma torção no pé da jovem

Ao retornar de uma festa na madrugada desta sexta-feira (14) a estudante Larissa Mendes, de 21 anos, conta que viveu momentos de terror. Para voltar para casa ela solicitou, por meio de aplicativo, um Uber, mas no meio do caminho teria sido atropelada pelo motorista que fugiu sem prestar socorro.

De acordo com a estudante, o motorista foi solicitado pelo celular de um amigo já que ela estava sem aparelho. A viagem começou em um bar na Avenida Calógeras com a Antônio Maria Coelho e terminaria na Vila Alba, onde a jovem mora, mas durante o trajeto seria inevitável passar pela antiga rodoviária, então ela teria pedido para o motorista parar por alguns minutos para que ela comprasse algo para comer.

O motorista teria se irritado e após dizer que não a esperaria ameaçou cancelar a corrida. Sem celular, Larissa não teria como acionar outro motorista então pediu para que este seguisse o caminho até sua casa. Porém, passando pela Avenida Duque de Caxias ele conta que murmurou e salientou que nenhum outro motorista havia se recusado a parar antes e que não custava para este parar também. Foi então que o motorista teria “surtado”.

“No meio do caminho tive que dizer o infeliz comentário: poxa era só uma parada, nunca ninguém negou. Me arrependo profundamente disso. Nesse momento, o cara parou o carro pegou o celular e gritou: desce do meu carro agora”, salienta.

Com medo, Larissa conta que atendeu ao pedido do motorista, mas na hora que descia ele teria acelerado o carro o que fez com que seu pé ficasse preso embaixo do pneu. Ela disse que gritou e, já com o corpo para fora do carro, tentou tirar o pé debaixo do pneu. Foi quando, segundo ela, o motorista deu ré e passou mais uma vez em cima de seu pé e foi embora.

Larissa salienta que sozinha e ferida, começou a pedir socorro. Foi quando um funcionário da Solurb, que retornava do trabalho, parou e ficou até amanhecer. "Graças a deus não quebrei meu pé, só torci e esfolei", conta.

Em uma postagem no Facebook a estudante agradeceu o atendimento do homem, mesmo não lembrando seu nome, e disse que os dados do motorista serão solicitados para a empresa Uber para que um boletim de ocorrência seja registrado na delegacia.