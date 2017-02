Após discutir com morador de rua, homem saca arma de fogo e assusta quem passava pelo local

Um esbarrão no carro foi motivo suficiente para um homem, ainda não identificado, sacar uma arma de fogo de apontar para um morador de rua e para várias pessoas que passavam na frente de uma Agencia do Banco do Brasil localizada na Rua Argemiro Fialho, quase esquina com a Avenida Bandeirantes, na Capital.

Segundo relato da jornalista e editora do JD1 Notícias, Liziane Berrocal, que presenciou toda a ação, ao descer do veículo, um Voyage placas OON 5059, o homem não teria gostado da aproximação de dois moradores de rua, visivelmente embriagados, e um deles acabou esbarrando no veículo que estava estacionado.

No volante do carro estava uma mulher que se exaltou após o esbarrão no carro e desceu começou a discutir com o morador. O marido em seguida fez a mesma coisa, mas foi além. “O bêbado passou e tropeçou no carro deles. A mulher desceu e começou a xingar e ele foi para cima bater no bêbado”, conta.

A jornalista destaca que o homem tem uma deficiência em uma das mãos e chegou a se identificar como policial aposentado. Após agredir o morador de rua ele teria entrado no carro, pegado a arma de fogo e apontado para todos que passavam pelo local. “Eu estava dentro do carro esperando minha irmã voltar. Eu e meu sobrinho de seis anos. e vi quando ele voltou para dentro do carro, pegou a arma e começou a apontar para todos mundo que estava em volta”, relata Liziane.

Quando populares se aproximaram para registrar a ação do homem, ele entrou no carro e seguiu pela Avenida Bandeirantes. O veículo era conduzido pela mulher. Revoltada com a situação, a jornalista ligou para a Polícia Milita, relatou toda a situação e foi informada que as viaturas que estavam na rua seriam comunicadas do ocorrido.