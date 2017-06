Após dizer que ser gordo é feio, professora recebe enxurrada de críticas no Facebook

Com a repercussão de sua declaração, ela apagou todas as postagens

A professora de artes Daniele Santana Gomes causou polêmica no último sábado (3) ao afirmar que em sua página no Facebook que ser gordo é feio e após a declaração ter notoriedade através da mídia nesta terça-feira (6), sua página na rede social recebeu uma enxurrada de críticas. Com a repercussão de sua declaração, ela apagou todas as postagens

Usuários da rede social começaram a comentar nas várias postagens polêmicas feitas pela professora, que também trabalha com produtos de nutrição, após a divulgação do caso. Na maioria deles aos pessoas reprovam o comportamento de Daniele pois acreditam se tratar de preconceito com as pessoas acima do peso.

“Infelizmente enquanto você achar que está espalhando ódio e preconceito está ajudando alguém, realmente quem precisa de ajuda é você. Obesidade é doença, assim como a anorexia. Seja menos hipócrita, leia um pouco mais sobre as doenças alimentares, enquanto oramos para que a Semed te encaminhe para um psiquiatra...”, diz um dos comentários.

Em conversa com o JD1 Notícias nesta manhã a professora foi categórica em suas respostas e destacou que sua intenção não é agradar. Daniele disse que seu intuito não é ser legal com ninguém e é dessa forma ela acredita que vai despertar a população a viver uma vida saudável.