Após duas horas de paralisação, ônibus voltam a circular na Capital

Depois de paralisação de cerca de duas horas, os ônibus em Campo Grande começaram a sair das garagens por volta de 7h 40min desta quarta-feira (15). A paralisação do transporte coletivo faz parte de ação em apoio a Greve Geral da Educação contra a Reforma da Previdência.

A manifestação começou no início do expediente, por volta de 5h, quando as primeiras linhas de ônibus saem. De acordo com informações preliminares, os motoristas ficaram pagaram nas respectivas garagens da linha até as 7h 30 min de hoje. As atividades ficaram paradas durante o tempo permitido por lei para serviços essenciais.

Nas redes sociais a informação foi divulgada para alertar a população, mas muitas pessoas foram pegas de surpresa.