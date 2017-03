Após duas horas de protesto, indígenas libera trafego de veículos na BR-262

Aproximadamente 80 indígenas que protestavam contra a reforma da previdência, liberaram o trafego de carros da BR-262, por volta das 12h, desta quinta-feira (16). O manifesto foi de forma pacífica. A Polícia Rodoviária Federal não informou até o momento sobre o congestionamento na região.

O protesto aconeteceu no quilômetro 528, próximo a Miranda. O grupo de indígena bloqueou a rodovia as 9h50, em manifesto contra a reforma da previdência que está sendo votada no Senado.

O trânsito na região segue normalmente, apensar de lento.