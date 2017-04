Sete pessoas foram detidas na noite desta segunda-feira (10), acusadas de participar da morte do empresário Marcos Alexandre Ribeiro, de 42 anos, que se encontrava desaparecido desde noite do último domingo (2), em Três Lagoas. De acordo com o site Perfil News, o corpo da vítima foi encontrado em uma mata, ontem, em estado avançado de decomposição.

Conforme consta no boletim de ocorrência, a Polícia Civil trabalha com a hipótese de latrocínio (roubo seguido de morte). O empresário que é proprietário do Londri Park, estava no município sul-mato-grossense a passeio.

Ainda de acordo com o boletim de ocorrência, o carro da vítima, um Chery, com placas de São José do Rio Preto (SP), foi encontrado queimado em frente a um residencial no Distrito Industrial de Três Lagoas. Equipes do Setor de Investigações Gerais (SIG) apurou o caso e seis pessoas foram detidas em flagrante, além do autor que confessou o crime.

De acordo com informações do Rádio Caçula, Gabriel Itacil de Souza Cavalcante, de 18 anos, confessou a sua participação no crime. Em depoimento, o jovem informou a policial que conhecia a vítima e se encontrou com ela, onde ambos bateram boca e com um golpe de ”mata leão” estrangulou o pescoço do empresário. Depois disso, o rapaz vendo que Marcos estava com vida, terminou de estrangulá-lo com uma toalha.

Com ajuda de outras pessoas, o jovem colocou a vítima dentro do carro e levou até as margens da estrada, onde jogou o corpo num matagal. Logo após roubou as joias e dinheiro da vítima e colocou fogo no automóvel.

Segundo a reportagem do Rádio Caçula, duas adolescentes de 13 e 16 anos, e uma mulher, identificada como Ariane Rosa dos Santos, foram detidas de participar do crime. Além delas, Gabriel Otávio dos Santos, 18, Ronaldo Adriano, de 35, e Alessandro Bezerra dos Santos, 32 anos, também foram presos. Aos policiais, as adolescentes relataram que adquiriram as joias do autor por R$ 4 mil.

O caso foi registrado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário de Três Lagoas.