Homem, 52 anos, foi agredido a pauladas no final da tarde desta quinta-feira (28), em uma residência localizada no bairro Vila Bela, em Coxim. A vítima teve ferimentos no braço e quadril, e foi encaminhado até o hospital Regional Álvaro Fontoura para atendimento médico.

Segundo o site Edição de Notícias, a vítima foi agredida quando tentava defender um tratorista, de 40 anos, que estava prestes a ser agredido pelo suspeito, conhecido como “Negão”, que fugiu do local após cometer o crime.

De acordo com a reportagem os três estavam ingerindo bebida alcoólica, quando o autor exigiu dinheiro ao tratorista para comprar o entorpecente. Irritado após ouvir a negativa, o suspeito pegou um pedaço de madeira e partiu para cima do homem, quando a vítima entrou no meio e acabou recebendo os golpes.