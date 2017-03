Após fazer uso de bebida alcoólica, homem morre atropelado

Genivaldo Berco Francisco de 38 anos morreu na noite desta terça-feira (7), ao ser atropelado por um carro, enquanto andava no meio da rua Teobaldo Kafer, na Vila Neusa, em Campo Grande. Segundo a Polícia Civil, na região não existe iluminação pública, por isso o condutor de 30 anos não deve ter visto a vítima.

Segundo o boletim de ocorrência, o acidente aconteceu as 21h. Em depoimento, o motorista disse que não viu nada, apenas sentiu o impacto, e ao descer deparou com a vítima debaixo do seu automóvel. A equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado pelo condutor.

Interrogado, o pai da vítima disse aos policiais que o filho sofre de epilepsia e faz uso de bebida alcoólica. Ainda em depoimento, o pai da vítima disse que ambos trabalharam juntos e logo após ele iria para uma conveniência.

Testemunhas relataram ter visto Genivaldo cambaleando pela rua momentos antes do acidente.

O caso foi registrado na delegacia plantonista da região central.